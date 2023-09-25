Колосков: сегодня «Локомотив» — одна из самых российских команд в РПЛ

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил победу «Локомотива» над «Зенитом» в матче девятого тура чемпионата России.

«Победа «Локомотива» — победа наших ребят над легионерами. По характеру они сильнее иностранцев, и это помогло в матче. Сегодня «Локомотив» — одна из самых российских команд в РПЛ, поэтому приятно наблюдать такие победы», — цитирует Колоскова Sport24.

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Максим Глушенков и Наир Тикнизян на 59-й и 91-й минутах.

За хозяев единственный мяч забил Матео Кассьерра (22-я минута).

Таким образом, «Зенит» расположился на третьей позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Локомотив» — шестой (15 баллов).

Ранее Тикнизян заявил, что приход Дзюбы добавил мотивации игрокам «Локомотива».