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Тикнизян заявил, что приход Дзюбы добавил мотивации игрокам «Локомотива»

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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян заявил, что присутствие нападающего Артема Дзюбы воодушевляет футболистов московского клуба.

«За счёт прихода Артема мы стали более мотивированной, крепкой командой. Человек выиграл много трофеев, достиг многого по ходу своей блестящей карьеры и старается прививать свой сильный характер команде», — цитирует Тикнизяна «Матч ТВ».

«Локо» в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» переиграл «Зенит» (2:1) в матче девятого тура РПЛ. Дзюба вышел в стартовом составе, провёл на поле 78 минут, но не отметился результативными действиями.

35-летни форвард присоединился к железнодорожникам в феврале 2023 года.

Ранее сообщалось, что Дзюбу освистали при объявлении состава «Локомотива» перед матчем с «Зенитом».

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