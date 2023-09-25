Тикнизян заявил, что приход Дзюбы добавил мотивации игрокам «Локомотива»
«За счёт прихода Артема мы стали более мотивированной, крепкой командой. Человек выиграл много трофеев, достиг многого по ходу своей блестящей карьеры и старается прививать свой сильный характер команде», — цитирует Тикнизяна «Матч ТВ».
«Локо» в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» переиграл «Зенит» (2:1) в матче девятого тура РПЛ. Дзюба вышел в стартовом составе, провёл на поле 78 минут, но не отметился результативными действиями.
35-летни форвард присоединился к железнодорожникам в феврале 2023 года.
Ранее сообщалось, что Дзюбу освистали при объявлении состава «Локомотива» перед матчем с «Зенитом».