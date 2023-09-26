Варшава примет Суперкубок УЕФА в 2024 году

Матч за Суперкубок УЕФА летом 2024 года пройдёт в Варшаве.

Решение о проведении матча в Польше было принято 26 сентября на заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на Кипре, сообщается на официальном сайте организации.

Встреча пройдёт 14 августа.

Летом 2023 года матч за Суперкубок УЕФА прошёл в греческом Пирее на стадионе «Олимпиакоса». Английский «Манчестер Сити» в серии пенальти обыграл испанскую «Севилью» (1:1, 5:4 по пенальти).

Ранее в УЕФА сообщили, что не допустят российские команды, за исключением юношеской сборной, к международным соревнованиям до окончания специальной военной операции (СВО).