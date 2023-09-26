Захарян вернулся к тренировкам с «Реалом Сосьедад» после вируса

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вернулся к тренировкам с испанской командой после перенесённого коронавируса.

«Арсен сегодня работал с командой, и мы ожидаем, что он будет готов к субботнему матчу против «Атлетика» из Бильбао», — цитирует Sport24 пресс-службу клуба.

23 сентября стало известно, что Захарян пропустит матч чемпионата Испании с «Хетафе» из-за болезни.

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе игрока из «Динамо». Соглашение с россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29.

Ранее в пресс-службе «Реал Сосьедад» рассказали, что Захарян заболел коронавирусом.