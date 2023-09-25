В «Реал Сосьедад» сообщили, что Захарян заразился коронавирусом

В пресс-службе «Реал Сосьедад» рассказали, что российский полузащитник Арсен Захарян заболел коронавирусом.

«Арсен восстанавливается после коронавируса, ему ещё предстоит работать с командой. Мы пока не можем сказать, когда он снова сможет играть», — приводит слова пресс-службы клуба «Реал Сосьедад» ТАСС.

23 сентября стало известно, что Захарян пропустит матч чемпионата Испании с «Хетафе» из-за болезни.

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе игрока из «Динамо». Соглашение с россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29.

Ранее «Реал Сосьедад» без Захаряна обыграл «Хетафе» в матче Примеры.