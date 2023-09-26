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WADA не возражало против присутствия американцев на слушаниях по делу Валиевой

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не возражало против присутствия представителей американской команды на слушаниях по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.
WADA не возражало против присутствия американцев на слушаниях по делу Валиевой
  • AFP
  • © Andrej Ivanov

«WADA не возражало ни против того, чтобы оно было публичным, ни против присутствия наблюдателя от сборной США. Согласно регламенту CAS, агентство не может требовать проведения публичных слушаний. Этот запрос может исходить только от спортсмена в данном случае», — цитирует пресс-службу WADA РИА Новости.

Церемония награждения соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы на чемпионате России.

Слушания по поводу положительного допинг-теста состоятся 26, 27 и 28 сентября, при этом 29 сентября будет резервным днём.

Ранее французский врач Жан-Пьер де Монденар заявил об отсутствии доказательств у WADA об улучшении спортивных результатов препаратом триметазидин.

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