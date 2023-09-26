Филимонов: бывшие игроки, идущие тренировать, сталкиваются с отсутствием уважения

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной России Александр Филимонов считает, что профессию тренера в российском футболе стали отодвигать на второй план.

«На мой взгляд, проблема кроется в том, что профессию тренера стали отодвигать на второй план. Специалистам начали меньше доверять. В любой команде первый кандидат на увольнение — наставник. Раньше такого не было, поскольку он являлся человеком, который управлял практически всем, не только коллективом. Он же отвечал в том числе за организационные вопросы. То есть определял едва ли не основную политику клуба. Разумеется, авторитет главного тренера был непререкаем. Теперь же экс-игроки, идущие тренировать, сталкиваются с отсутствием уважения. И это напрямую сказывается на качестве футбола. Но это не единственная причина.

Ещё во времена, когда в стране сменился политический строй, в отечественном футболе стало модно копировать многие вещи из европейского. Однако их не адаптировали к нашей реальности, а слепо брали, не понимая, что в России другие менталитет, исполнители, система подготовки и много чего ещё, вплоть до развития детско-юношеского футбола. В связи с этим многие полезные детали из советской системы утеряны», — заявил Филимонов в интервью RT.

Экс-вратарь ответил, поможет ли решить проблему возвращение к модели, где тренер является ключевой фигурой в клубе.

«Не нужно менять модель. Просто требуется сделать так, чтобы наставник вновь стал уважаем. Чтобы футболист в первую очередь слушал не своего агента, а тренера. Человек, который берёт на себя ответственность возглавлять коллектив, обязан обладать определённой харизмой, быть достойным такой должности. А владельцам и руководителям, в свою очередь, следует предоставлять высокий кредит доверия. Только тогда что-то поменяется», — сказал он.

Ранее Филимонов сравнил уровень ветеранов футбола с уровнем действующих игроков.