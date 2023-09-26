Филимонов: с точки зрения интеллекта у ветеранов всё лучше, чем у действующих игроков
- РИА Новости
«С точки зрения интеллекта и техники у некоторых ветеранов всё намного лучше, чем у действующих игроков. К сожалению, это факт. Наше поколение в данных аспектах превосходит нынешнее. В остальном, конечно, мы уже не в том возрасте, чтобы составлять конкуренцию в физическом плане, и не тренируемся столько, сколько действующие игроки», — заявил экс-вратарь в интервью RT.
Ранее Филимонов ответил на вопрос о том, способны ли медийные команды мотивировать профессиональные клубы.