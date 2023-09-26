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Тарасова положительно оценила начало слушаний допинг-дела Валиевой в CAS

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала начало судебного заседания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.
Тарасова положительно оценила начало слушаний допинг-дела Валиевой в CAS
  • AFP
  • © Kirill KUDRYAVTSEV

«Положительным моментом является то, что данный процесс начался. Но, поскольку слушания только начинаются и никакой весомой информации ещё нет, мне пока непросто сказать, чего я и все остальные можем ожидать по итогам дела. Сейчас довольно тяжёлое время для всех нас и для страны, которую мы так горячо любим», — заявила Тарасова RT.

Ранее спортивный юрист Анна Анцелиович поделилась ожиданиями от слушания по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой в CAS.

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