Тарасова положительно оценила начало слушаний допинг-дела Валиевой в CAS
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«Положительным моментом является то, что данный процесс начался. Но, поскольку слушания только начинаются и никакой весомой информации ещё нет, мне пока непросто сказать, чего я и все остальные можем ожидать по итогам дела. Сейчас довольно тяжёлое время для всех нас и для страны, которую мы так горячо любим», — заявила Тарасова RT.
Ранее спортивный юрист Анна Анцелиович поделилась ожиданиями от слушания по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой в CAS.