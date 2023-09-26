Вяльбе заявила, что нужно снять кино о Костомарове

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что российский фигурист Роман Костомаров заслуживает того, чтобы о нём был снят фильм.

«Молюсь сейчас за то, чтобы Костомаров максимально смог вернуться в социум. Представляю, как тяжело Роману и его семье. Он очень сильный человек», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.

По её мнению, олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду покорил ещё больше людей своим внутренним стержнем.

«Про него надо обязательно снимать фильм. Причём сейчас, сразу», — сказала она.

10 января Костомаров с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля 46-летнего россиянина выписали из больницы.

Ранее Костомаров выразил надежду, что ещё выйдет на лёд.