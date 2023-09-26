Песков не стал комментировать слова Вяльбе о предательстве Исинбаевой
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«Я не знаком с какими-то фактами, когда Исинбаева предавала Родину, поэтому здесь бы не стал комментировать. Мне о них неизвестно», — приводит слова Пескова РИА Новости.
17 июля легкоатлетка заявила, что награды, которых она удостоена, и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер. В сентябре 41-летняя россиянка сообщила, что возвращается на работу в Международный олимпийский комитет.
Ранее Вяльбе заявила, что Исинбаева предала Родину.