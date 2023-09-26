Песков не стал комментировать слова Вяльбе о предательстве Исинбаевой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на высказывание главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе в отношении российской легкоатлетки Елены Исинбаевой.

«Я не знаком с какими-то фактами, когда Исинбаева предавала Родину, поэтому здесь бы не стал комментировать. Мне о них неизвестно», — приводит слова Пескова РИА Новости.

17 июля легкоатлетка заявила, что награды, которых она удостоена, и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер. В сентябре 41-летняя россиянка сообщила, что возвращается на работу в Международный олимпийский комитет.

Ранее Вяльбе заявила, что Исинбаева предала Родину.