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Песков не стал комментировать слова Вяльбе о предательстве Исинбаевой

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на высказывание главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе в отношении российской легкоатлетки Елены Исинбаевой.
Песков не стал комментировать слова Вяльбе о предательстве Исинбаевой
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Я не знаком с какими-то фактами, когда Исинбаева предавала Родину, поэтому здесь бы не стал комментировать. Мне о них неизвестно», — приводит слова Пескова РИА Новости.

17 июля легкоатлетка заявила, что награды, которых она удостоена, и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер. В сентябре 41-летняя россиянка сообщила, что возвращается на работу в Международный олимпийский комитет.

Ранее Вяльбе заявила, что Исинбаева предала Родину.

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