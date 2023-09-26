Узнать больше

Вяльбе заявила, что Большунов отучил её ругаться матом

Короткая ссылка
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала об отношении пятикратного олимпийского Александра Большунова к нецензурным выражениям.
Вяльбе заявила, что Большунов отучил её ругаться матом
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Александр не матерится, он к этому относится негативно. Мы с Бородавко можем материться и это периодически делаем. Но я в присутствии Александра через какое-то время поняла, что не нужно употреблять такие слова», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

Напомним, что российские лыжники не выступают на международных турнирах по решению FIS.

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Юрий Бородавко рассказал, что Большунову не хватало конкуренции в нынешнем сезоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить