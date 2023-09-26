Вяльбе заявила, что Большунов отучил её ругаться матом

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала об отношении пятикратного олимпийского Александра Большунова к нецензурным выражениям.

«Александр не матерится, он к этому относится негативно. Мы с Бородавко можем материться и это периодически делаем. Но я в присутствии Александра через какое-то время поняла, что не нужно употреблять такие слова», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

Напомним, что российские лыжники не выступают на международных турнирах по решению FIS.

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Юрий Бородавко рассказал, что Большунову не хватало конкуренции в нынешнем сезоне.