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Алаев: пока идёт СВО, в европейском футболе России не будет

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Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о перспективах возвращения России на турниры УЕФА.
Алаев: пока идёт СВО, в европейском футболе России не будет
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Я уверен — пока идёт СВО, в европейском футболе мы играть не будем. Причина? Политическое давление. Все помним историю стыковых матчей чемпионата мира и товарищеского матча с Боснией», — цитирует Алаева «РБ Спорт».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Сборная России тогда не смогла принять участие в стыковых матчах чемпионата мира — 2022 в Катаре.

Ранее Алаев заявил, что РФС не может перейти в Азию на условиях простого члена.

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