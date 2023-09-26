Алаев: пока идёт СВО, в европейском футболе России не будет

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о перспективах возвращения России на турниры УЕФА.

«Я уверен — пока идёт СВО, в европейском футболе мы играть не будем. Причина? Политическое давление. Все помним историю стыковых матчей чемпионата мира и товарищеского матча с Боснией», — цитирует Алаева «РБ Спорт».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Сборная России тогда не смогла принять участие в стыковых матчах чемпионата мира — 2022 в Катаре.

Ранее Алаев заявил, что РФС не может перейти в Азию на условиях простого члена.