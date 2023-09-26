В CAS сообщили, что зарегистрировали иск Тимощука к Украинской ассоциации футбола
- AFP
- © Fabrice COFFRINI
«В CAS находится на рассмотрении следующая процедура: Тимощук против УАФ. Арбитражное разбирательство продолжается. Пока никакой дополнительной информации нет», — цитирует пресс-службу CAS ТАСС.
Тренер пытается оспорить решение о лишении его титулов и запрете на деятельность на Украине.
30 марта 2022 года Тимощука лишили звания почётного гражданина города Луцка, также Украинская ассоциация футбола лишила тренера лицензии Pro и всех национальных титулов страны. При этом он признан заслуженным мастером спорта России.
Ранее Тимощук оспорил в CAS решение Украинской ассоциации футбола лишить его всех титулов.