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В CAS сообщили, что зарегистрировали иск Тимощука к Украинской ассоциации футбола

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Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал иск тренера «Зенита» Анатолия Тимощука к Украинской ассоциации футбола (УАФ).
В CAS сообщили, что зарегистрировали иск Тимощука к Украинской ассоциации футбола
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«В CAS находится на рассмотрении следующая процедура: Тимощук против УАФ. Арбитражное разбирательство продолжается. Пока никакой дополнительной информации нет», — цитирует пресс-службу CAS ТАСС.

Тренер пытается оспорить решение о лишении его титулов и запрете на деятельность на Украине.

30 марта 2022 года Тимощука лишили звания почётного гражданина города Луцка, также Украинская ассоциация футбола лишила тренера лицензии Pro и всех национальных титулов страны. При этом он признан заслуженным мастером спорта России.

Ранее Тимощук оспорил в CAS решение Украинской ассоциации футбола лишить его всех титулов.

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