В CAS сообщили, что зарегистрировали иск Тимощука к Украинской ассоциации футбола

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал иск тренера «Зенита» Анатолия Тимощука к Украинской ассоциации футбола (УАФ).

«В CAS находится на рассмотрении следующая процедура: Тимощук против УАФ. Арбитражное разбирательство продолжается. Пока никакой дополнительной информации нет», — цитирует пресс-службу CAS ТАСС.

Тренер пытается оспорить решение о лишении его титулов и запрете на деятельность на Украине.

30 марта 2022 года Тимощука лишили звания почётного гражданина города Луцка, также Украинская ассоциация футбола лишила тренера лицензии Pro и всех национальных титулов страны. При этом он признан заслуженным мастером спорта России.

Ранее Тимощук оспорил в CAS решение Украинской ассоциации футбола лишить его всех титулов.