Тимощук оспорил в CAS решение Украинской ассоциации футбола лишить его всех титулов

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола выступила с заявлением по поводу обращения тренера «Зенита» Анатолия Тимощука в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«В производстве CAS находится дело об обжаловании Тимощуком решения органов осуществления футбольного правосудия УАФ. Ассоциация работает над подготовкой позиции по данному делу», — говорится в заявлении УАФ.

Тренер пытается оспорить решение о лишении его титулов и запрете на деятельность на Украине.

30 марта 2022 года Тимощука лишили звания почётного гражданина города Луцка, также Украинская ассоциация футбола — лицензии Pro и всех национальных титулов страны. При этом он признан заслуженным мастером спорта России.

Ранее сообщалось, что Тимощук будет и. о. главного тренера «Зенита» в матче с «Динамо».