Тимощук оспорил в CAS решение Украинской ассоциации футбола лишить его всех титулов
«В производстве CAS находится дело об обжаловании Тимощуком решения органов осуществления футбольного правосудия УАФ. Ассоциация работает над подготовкой позиции по данному делу», — говорится в заявлении УАФ.
Тренер пытается оспорить решение о лишении его титулов и запрете на деятельность на Украине.
30 марта 2022 года Тимощука лишили звания почётного гражданина города Луцка, также Украинская ассоциация футбола — лицензии Pro и всех национальных титулов страны. При этом он признан заслуженным мастером спорта России.
Ранее сообщалось, что Тимощук будет и. о. главного тренера «Зенита» в матче с «Динамо».