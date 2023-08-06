Украинец Тимощук будет и. о. главного тренера «Зенита» в матче с «Динамо»
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44-летний украинский специалист заменил получившего дисквалификацию Сергея Семака. Тимощук будет исполнять обязанности главного тренера, следует из протокола матча.
Семак получил красную карточку во встрече с «Ростовом» (1:1) за разговоры с арбитром.
Матч «Зенит» — «Динамо» пройдёт 6 августа на стадионе «Газпром Арена». Начало игры — в 19:00 мск.
Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Динамо» опубликовали стартовые составы на матч третьего тура чемпионата России по футболу.