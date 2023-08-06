Украинец Тимощук будет и. о. главного тренера «Зенита» в матче с «Динамо»

Ассистент главного тренера петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук будет руководить командой во время матча третьего тура чемпионата России по футболу.

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