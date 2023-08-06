Узнать больше

Украинец Тимощук будет и. о. главного тренера «Зенита» в матче с «Динамо»

Короткая ссылка
Ассистент главного тренера петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук будет руководить командой во время матча третьего тура чемпионата России по футболу.
Украинец Тимощук будет и. о. главного тренера «Зенита» в матче с «Динамо»
  • Gettyimages.ru

44-летний украинский специалист заменил получившего дисквалификацию Сергея Семака. Тимощук будет исполнять обязанности главного тренера, следует из протокола матча.

Семак получил красную карточку во встрече с «Ростовом» (1:1) за разговоры с арбитром.

Матч «Зенит» — «Динамо» пройдёт 6 августа на стадионе «Газпром Арена». Начало игры — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Динамо» опубликовали стартовые составы на матч третьего тура чемпионата России по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить