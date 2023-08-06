Клаудиньо выйдет в стартовом составе «Зенита» в матче третьего тура РПЛ с «Динамо»
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Со свистком на поле у «Зенита» появятся Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ренан, Эракович, Барриос, Мостовой, Ду Кейрос, Клаудиньо, Мантуан, Кассьерра.
Стартовый состав «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Лаксальт, Бальбуэна, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Нгамале, Захарян, Смолов, Тюкавин.
Матч «Зенит» — «Динамо» пройдёт 6 августа на стадионе «Газпром Арена». Начало игры в 19:00 мск.
Ранее сообщалось, что «Зенит» не принял предложение «Фламенго» по Клаудиньо.