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Клаудиньо выйдет в стартовом составе «Зенита» в матче третьего тура РПЛ с «Динамо»

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Петербургский «Зенит» и московское «Динамо» опубликовали стартовые составы на матч третьего тура чемпионата России по футболу.
Клаудиньо выйдет в стартовом составе «Зенита» в матче третьего тура РПЛ с «Динамо»
  • Gettyimages.ru

Со свистком на поле у «Зенита» появятся Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ренан, Эракович, Барриос, Мостовой, Ду Кейрос, Клаудиньо, Мантуан, Кассьерра.

Стартовый состав «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Лаксальт, Бальбуэна, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Нгамале, Захарян, Смолов, Тюкавин.

Матч «Зенит» — «Динамо» пройдёт 6 августа на стадионе «Газпром Арена». Начало игры в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Зенит» не принял предложение «Фламенго» по Клаудиньо.

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