Клаудиньо выйдет в стартовом составе «Зенита» в матче третьего тура РПЛ с «Динамо»

Петербургский «Зенит» и московское «Динамо» опубликовали стартовые составы на матч третьего тура чемпионата России по футболу.

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