Глава USADA — о деле Валиевой: справедливость уже потерпела поражение

Президент Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт высказался о рассмотрении дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Учитывая значительную задержку в результатах дела, справедливость уже потерпела поражение. Потому что атлеты до сих пор не получили медали. Вы не можете вернуть потерянные эмоции», — цитирует Тайгарта Reuters.

Напомним, что по итогам командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, а третьей — Япония.

Но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы на чемпионате России.

Слушания по поводу положительного допинг-теста состоятся 26, 27 и 28 сентября, при этом 29 сентября будет резервным днём.

Ранее в WADA заявили, что ждут справедливого решения по делу Валиевой.