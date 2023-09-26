Винисиус вернулся в общую группу «Реала»
- Gettyimages.ru
По информации Marca, игрок вернулся в общую группу. Он будет включён в заявку на матч с «Лас-Пальмасом» 27 сентября.
25 августа форвард получил разрыв правого подколенного сухожилия в матче третьего тура Примеры с «Сельтой» (1:0). После восстановления он снова выпал из состава «Реала» из-за диагноза «гастроэнтерит».
В сезоне-2023/24 Винисиус принял участие в трёх матчах чемпионата Испании, в которых забил один мяч.
Ранее Карло Анчелотти заявил, что Винисиус восстановился после травмы.