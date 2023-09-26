Винисиус вернулся в общую группу «Реала»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор готовится принять участие в следующем матче команды.

По информации Marca, игрок вернулся в общую группу. Он будет включён в заявку на матч с «Лас-Пальмасом» 27 сентября.

25 августа форвард получил разрыв правого подколенного сухожилия в матче третьего тура Примеры с «Сельтой» (1:0). После восстановления он снова выпал из состава «Реала» из-за диагноза «гастроэнтерит».

В сезоне-2023/24 Винисиус принял участие в трёх матчах чемпионата Испании, в которых забил один мяч.

Ранее Карло Анчелотти заявил, что Винисиус восстановился после травмы.