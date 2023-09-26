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Винисиус вернулся в общую группу «Реала»

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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор готовится принять участие в следующем матче команды.
Винисиус вернулся в общую группу «Реала»
  • Gettyimages.ru

По информации Marca, игрок вернулся в общую группу. Он будет включён в заявку на матч с «Лас-Пальмасом» 27 сентября.

25 августа форвард получил разрыв правого подколенного сухожилия в матче третьего тура Примеры с «Сельтой» (1:0). После восстановления он снова выпал из состава «Реала» из-за диагноза «гастроэнтерит».

В сезоне-2023/24 Винисиус принял участие в трёх матчах чемпионата Испании, в которых забил один мяч.

Ранее Карло Анчелотти заявил, что Винисиус восстановился после травмы.

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