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Анчелотти: Винисиус восстановился после травмы

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Футболист мадридского «Реала» Винисиус Жуниор восстановился после травмы и будет в заявке на матч шестого тура чемпионата Испании с «Атлетико».
Анчелотти: Винисиус восстановился после травмы
  • Gettyimages.ru

«Вчера Винисиус тренировался в общей группе. Он в хорошей форме, травма прошла. Он будет в заявке, завтра мы решим, какую роль он может выполнять», — цитирует главного тренера «сливочных» Карла Анчелотти пресс-служба клуба.

В сезоне-2023/24 Винисиус принял участие в трёх матчах чемпионата Испании, в которых забил один мяч. 

Форвард получил разрыв правого подколенного сухожилия в матче третьего тура чемпионата Испании с «Сельтой» (1:0) 25 августа. 

Ранее сообщалось, что Жуниор не сможет выступить в суде по делу о расизме.

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