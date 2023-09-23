Анчелотти: Винисиус восстановился после травмы

Футболист мадридского «Реала» Винисиус Жуниор восстановился после травмы и будет в заявке на матч шестого тура чемпионата Испании с «Атлетико».

«Вчера Винисиус тренировался в общей группе. Он в хорошей форме, травма прошла. Он будет в заявке, завтра мы решим, какую роль он может выполнять», — цитирует главного тренера «сливочных» Карла Анчелотти пресс-служба клуба.

В сезоне-2023/24 Винисиус принял участие в трёх матчах чемпионата Испании, в которых забил один мяч.

Форвард получил разрыв правого подколенного сухожилия в матче третьего тура чемпионата Испании с «Сельтой» (1:0) 25 августа.

Ранее сообщалось, что Жуниор не сможет выступить в суде по делу о расизме.