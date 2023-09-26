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Тренер назвал главной целью борца Сидакова подготовку к Олимпиаде

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Заслуженный тренер России по вольной борьбе Виктор Рожков заявил, что Заурбек Сидаков после победы на чемпионате мира в Белграде планирует подойти в максимально хорошей форме к летней Олимпиаде 2024 года в Париже.

«У него сейчас стоит задача — Олимпийские игры. Важно, чтобы он к ним подошёл в хорошей спортивной форме, без травм. Он должен пройти ряд этапов, в том числе завершившийся накануне чемпионат мира в Белграде», — цитирует Рожкова ТАСС.

По мнению старшего тренера мужской сборной Югры, основными соперниками у Сидакова в Париже будут американцы, иранцы, грузины и белорусы.

«Он очень трудолюбивый, много времени проводит на тренировках, поэтому в хорошем смысле его из зала надо временами выгонять. Процесс подготовки к такому турниру очень тонкий», — заключил Рожков.

Сидаков завоевал золотую медаль первенства планеты 2023 года в Белграде и стал трёхкратным победителем чемпионатов мира. 27-летний россиянин в финальной схватке в весовой категории до 74 кг нанёс поражение американцу Кайлу Дейку.

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