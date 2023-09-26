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Сборная России по баскетболу может провести матчи с иностранными клубами в феврале

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Президент Российской Федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко не исключил проведение товарищеских матчей национальной сборной зимой 2024 года.

«Может быть, в февральское окно мы проведём товарищеские встречи с какими-нибудь иностранными клубами. Работа по поиску соперников идёт. В нынешних условиях мы ищем, чтобы был какой-то выход наружу», — цитирует Кириленко ТАСС.

Сборная России в феврале 2023 года сыграла два товарищеских матча в Сербии с местными клубами «Мегой» (85:74) и ФМП (85:75).

Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила российские сборные и клубы от турниров под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

Ранее главный тренер «Фенербахче» и экс-наставник ЦСКА Димитрис Итудис выразил надежду, что российские клубы скоро вернутся на международную арену.









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