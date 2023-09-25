Итудис надеется на скорое возвращение российских клубов в европейские турниры

Главный тренер «Фенербахче» и экс-наставник ЦСКА Димитрис Итудис надеется, что российские клубы скоро вернутся на международную арену.

«Надеемся, что российские клубы вернутся в европейские турниры как можно раньше. Спорт должен объединять, а не разъединять», — приводит слова Итудиса ТАСС.

Итудис возглавлял ЦСКА с 2014 года. Вместе с командой он шесть раз выигрывал Единую лигу ВТБ и дважды становился чемпионом Евролиги. Тренер покинул команду 5 июня 2022 года.

Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Кириленко заявил, что сборные России и Китая могут провести товарищеский матч.