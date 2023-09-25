Узнать больше

Итудис надеется на скорое возвращение российских клубов в европейские турниры

Короткая ссылка
Главный тренер «Фенербахче» и экс-наставник ЦСКА Димитрис Итудис надеется, что российские клубы скоро вернутся на международную арену.
Итудис надеется на скорое возвращение российских клубов в европейские турниры
  • Gettyimages.ru

«Надеемся, что российские клубы вернутся в европейские турниры как можно раньше. Спорт должен объединять, а не разъединять», — приводит слова Итудиса ТАСС.

Итудис возглавлял ЦСКА с 2014 года. Вместе с командой он шесть раз выигрывал Единую лигу ВТБ и дважды становился чемпионом Евролиги. Тренер покинул команду 5 июня 2022 года.

Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Кириленко заявил, что сборные России и Китая могут провести товарищеский матч.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить