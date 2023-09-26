Уэйр оценил влияние ухода Шведа и Милутинова на игру ЦСКА

Американский баскетболист московского ЦСКА Каспер Уэйр считает большой потерей уход россиянина Алексея Шведа и серба Николы Милутинова.

«Безусловно, это очень сильные игроки, они были настоящими лидерами команды. Уход таких игроков не может не сказаться на игре любой команды. Жаль, что они ушли, я буду по ним скучать», — цитирует Уэйра ТАСС.

При этом он подчеркнул, что ЦСКА в данный момент очень хорошо укомплектован.

«Тем не менее у нас собралась команда, у нас отличные игроки. Уверен, чем больше мы проведём матчей, тем лучше мы будем играть», — добавил Уэйр.

Швед является бронзовым призёром Олимпиады в Лондоне, Милутинов — серебряным призёром чемпионата мира. Россиянин и серб покинули ЦСКА летом. Армейский клуб в сезоне-2022/23 занял третье место в Единой лиге ВТБ.

Ранее бронзовый призёр Олимпиады Семён Антонов заявил, что ЦСКА для удачного старта в Единой лиге ВТБ необходимо улучшить игру.