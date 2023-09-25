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Антонов считает, что ПБК ЦСКА нужно провести ещё много работы перед сезоном

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Бронзовый призёр Олимпиады Семён Антонов уверен, что московскому ЦСКА для удачного старта в Единой лиге ВТБ по баскетболу необходимо улучшить игру.

«Проигрывать всегда обидно, но из поражений тоже нужно извлекать позитив. У нас в этом году сильно обновилась команда, ушло четыре игрока стартовой пятёрки, и впереди нам предстоит много работы», — цитирует Антонова ТАСС.

По словам тяжёлого форварда ЦСКА, Суперкубок Единой лиги ВТБ стал хорошей проверкой для армейской команды.

«Главное, что мы получили опыт. Мы провели два ранних матча, последний раз у меня такое было на Олимпиаде в Лондоне», — добавил Антонов.

ЦСКА занял пятое место в турнире. Регулярный чемпионат стартует 30 сентября.

Ранее сообщалось, что «Зенит» второй год подряд выиграл Суперкубок Единой лиги ВТБ.

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