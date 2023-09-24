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«Зенит» второй год подряд выиграл Суперкубок Единой лиги ВТБ

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Санкт-петербургский «Зенит» стал обладателем Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2023.

В финале баскетболисты сине-бело-голубых победили «Локомотив-Кубань» со счётом 85:83 (25:15, 20:26, 19:14, 21:28).

Самым результативным игроком матча признан защитник петербургской команды Кайл Курич (23 очка).

«Зенит» выиграл Суперкубок Единой лиги ВТБ второй раз в истории и второй год подряд.

Ранее сообщалось, что чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард не сможет продолжить карьеру в «Голден Стэйт Уорриорз».

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