The Athletic: «Голден Стэйт» отказался от подписания Ховарда

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард не сможет продолжить карьеру в «Голден Стэйт Уорриорз».