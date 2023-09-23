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The Athletic: «Голден Стэйт» отказался от подписания Ховарда

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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард не сможет продолжить карьеру в «Голден Стэйт Уорриорз».

Руководство клуба из Золотого штата отказалось подписывать контракт с 37-летним центровым тайваньского «Таоюанль Леопарс», сообщает журналист Шэмс Чарания.

Помимо «Лейкерс», Ховард выступал за «Филадельфия Севенти Сиксерс», «Вашингтон Уизардс», «Шарлотт Хорнетс», «Атланта Хоукс», «Хьюстон Рокетс» и «Орландо Мэджик». Баскетболист семь раз участвовал в матче всех звезд НБА.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» установят статую Коби Брайанта у домашней арены.

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