The Athletic: «Голден Стэйт» отказался от подписания Ховарда
Руководство клуба из Золотого штата отказалось подписывать контракт с 37-летним центровым тайваньского «Таоюанль Леопарс», сообщает журналист Шэмс Чарания.
Помимо «Лейкерс», Ховард выступал за «Филадельфия Севенти Сиксерс», «Вашингтон Уизардс», «Шарлотт Хорнетс», «Атланта Хоукс», «Хьюстон Рокетс» и «Орландо Мэджик». Баскетболист семь раз участвовал в матче всех звезд НБА.
Ранее сообщалось, что «Лейкерс» установят статую Коби Брайанта у домашней арены.