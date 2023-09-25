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Мишина не исключила участия Туктамышевой в Олимпийских играх

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Тренер Татьяна Мишина считает, что чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева при определенных условиях способна принять участие в зимней Олимпиаде 2026 года.
Мишина не исключила участия Туктамышевой в Олимпийских играх
  • РИА Новости

«Не знаю точной цифры, сколько лет ещё она будет кататься. Все зависит от здоровья и физического самочувствия. Увидим ли мы ее на Олимпиаде? Всё может быть», — цитирует Мишину Sport24.

Тренер напомнила, что 26-летняя фигуристка всегда говорила, что любит кататься, тренироваться и соревноваться.

«Такие у нее критерии: пока нравится выступать — будет соревноваться. Ее спортивный азарт и характер дает мотивацию выступать дальше», — добавила Мишина.

В коллекции Туктамышевой, помимо золота, есть серебро первенства планеты, а также золото и бронза чемпионата Европы.  В сезоне-2022/23 она завоевала золотые медали на этапах Гран-при России в Москве и Перми.

Игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Ранее Туктамышева ответила на вопрос о выступлении в новом сезоне.

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