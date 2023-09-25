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Неймар опроверг информацию о конфликте с главным тренером «Аль-Хиляля»

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Нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар опроверг информацию, что у него конфликт с главным тренером команды Жорже Жезушем.
Неймар опроверг информацию о конфликте с главным тренером «Аль-Хиляля»
  • Gettyimages.ru

«Это чушь… Вам нужно перестать верить подобным вещам. Страницы с миллионами подписчиков не должны публиковать фейки!» — написал Неймар в соцсетях под постом с новостью о конфликте.

В СМИ сообщалось, что конфликт между игроком и тренером произошёл в раздевалке после матча азиатской Лиги чемпионов с «Навбахором». 

«Аль-Хиляль» объявил о переходе Неймара из ПСЖ 15 августа. Бразилец подписал двухлетнее соглашение с опцией продления ещё на один сезон.

Ранее сообщалось, что беременная девушка Неймара разочаровалась после очередной измены футболиста.

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