Неймар опроверг информацию о конфликте с главным тренером «Аль-Хиляля»

Нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар опроверг информацию, что у него конфликт с главным тренером команды Жорже Жезушем.

«Это чушь… Вам нужно перестать верить подобным вещам. Страницы с миллионами подписчиков не должны публиковать фейки!» — написал Неймар в соцсетях под постом с новостью о конфликте.

В СМИ сообщалось, что конфликт между игроком и тренером произошёл в раздевалке после матча азиатской Лиги чемпионов с «Навбахором».

«Аль-Хиляль» объявил о переходе Неймара из ПСЖ 15 августа. Бразилец подписал двухлетнее соглашение с опцией продления ещё на один сезон.

Ранее сообщалось, что беременная девушка Неймара разочаровалась после очередной измены футболиста.