Daily Mail: беременная девушка Неймара разочаровалась после очередной измены футболиста

Беременная девушка нападающего «Аль-Хиляля» Неймара разочаровалась в футболисте.

Как сообщает Daily Mail, футболиста обвиняют в измене беременной девушке после того, как его заметили в ночном клубе в компании двух спутниц. Избранница Неймара прокомментировала инцидент в соцсетях заявив, что разочарована в футболисте.

По информации Em Off, Неймар согласовал со своей девушкой условия для измен. Бразильцу нужно соблюдать правила в своих связях. Он должен в обязательном порядке использовать контрацептивы и не целовать любовниц в губы.

Недавно бразильский форвард и его девушка Бруна подтвердили, что ждут ребёнка.

Ранее «Аль-Хиляль» с Неймаром и Малкомом не сумел победить «Навбахор».