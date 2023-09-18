«Аль-Хиляль» с Неймаром и Малкомом не сумел победить «Навбахор»
Встреча в Эр-Рияде на стадионе имени Короля Фахда завершилась со счётом 1:1.
За гостей забитым мячом отметился Тома Табатадзе на 52-й минуте.
В составе саудовской команды играли Малком, Неймар и Александр Митрович. До 100-й минут «Аль-Хиляль» уступал, но Али Аль-Булайхи спас команду от поражения, забив гол.
Ответная игра пройдёт в Узбекистане 28 ноября.
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