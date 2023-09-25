Хаджи: нет ничего страшного в том, что Джикия пропустит несколько матчей

Бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи считает, что капитану красно-белых Георгию Джикии будет полезно немного посидеть на скамейке запасных.

«Мне не кажется, что Дуарте лучше, но, возможно, Джикия в чём-то опаздывает на тренировках. Значит, надо на тренировках лучше проявлять себя. Хочется пожелать, чтобы он не скисал. Джикия уже 200 матчей провёл за «Спартак». Ничего страшного, если парочку пропустит», — цитирует Хаджи «Чемпионат».

По его мнению, вряд ли у главного тренера столичной команды Гильермо Абаскаля есть предвзятое отношение к Джикии.

«Он капитан и уважаемый человек. Мне Дуарте не очень нравится, потому что у него есть грубые ошибки, но и Джикия их совершает. Георгию тяжеловато играть в центре, но фланг закрывает нормально», — добавил Хаджи.

Джикия не принял участия в двух последних матчах РПЛ. 29-летний футболист в сезоне-2023/24 выходил на поле в восьми встречах, но не отметился результативными действиями.

В центре обороны сейчас играют Срджан Бабич и Алексис Дуарте. Серб в четырёх матчах забил два мяча.

«Спартак» по итогам девяти туров с 16 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Ранее Леонид Федун заявил, что Джикия должен играть в стартовом составе «Спартака».





