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Сёмин заявил, что сейчас футболисты не умеют играть, поэтому соблюдают режим

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Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин уверен, что в современном футболе игроки более серьёзно относятся к соблюдению спортивного режима.
Сёмин заявил, что сейчас футболисты не умеют играть, поэтому соблюдают режим
  • Gettyimages.ru

«Сейчас более «режимистые» футболисты, но играют хуже. Раньше договорённости между игроком и клубом были на словах, если сказали слово, его держали. Сейчас всё зафиксировано на бумаге», — цитирует Сёмина «Матч ТВ».

Напомним, что Сёмин на посту главного тренера приводил столичный «Локомотив» к трём победам в чемпионате страны. Также под его руководством клуб стал шестикратным обладателем Кубка России.

Ранее Сёмин заявил, что при отставке тренера клубы должны покидать спортивные директора.

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