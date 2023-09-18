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Сёмин считает, что при отставке тренера клубы должны покидать спортивные директора

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» России Юрий Сёмин уверен, что не только тренер бывает виноват в неудачах, но и другие руководители команды.

«Вся проблема в том, что когда есть неудовлетворительные результаты, то покидать клуб должен и главный тренер, и спортивный директор. Потому что они отвечают за комплектацию и подготовку команды», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Экс-тренер сборной России подчеркнул, что когда два человека будут уходить, тогда будет меньше изменений в тренерском штабе.

«Мы видим, что это уже не первая отставка главного тренера, то же самое было недавно в «Факеле», — добавил Сёмин.

«Сочи» 17 сентября объявил об увольнении главного тренера Дмитрия Хохлова. Эта отставка стала четвёртой в текущем сезоне. Руководители клубов к восьмому туру РПЛ также уволили Сергея Ташуева («Ахмат»), Иржи Ярошика («Оренбург») и Вадима Евсеева («Факел»).

Ранее Сёмин заявил, что уровень Кварацхелии соответствует «Барселоне».

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