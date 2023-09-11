Сёмин: уровень Кварацхелии соответствует «Барселоне»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение, что уровень игры полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии подходит «Барселоне».

«Я думаю, что по своему стилю Хвича как раз подходит «Барселоне», это его команда. И второй очень важный момент: он молодой и прогрессирующий игрок», — цитиурет Сёмина «Чемпионат».

В прошедшем сезоне Кварацхелия забил 14 мячей и отдал 17 результативных передач в 43 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия может перейти из «Наполи» в «Арсенал».