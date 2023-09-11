Сёмин: уровень Кварацхелии соответствует «Барселоне»
- РИА Новости
«Я думаю, что по своему стилю Хвича как раз подходит «Барселоне», это его команда. И второй очень важный момент: он молодой и прогрессирующий игрок», — цитиурет Сёмина «Чемпионат».
В прошедшем сезоне Кварацхелия забил 14 мячей и отдал 17 результативных передач в 43 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Ранее сообщалось, что Кварацхелия может перейти из «Наполи» в «Арсенал».