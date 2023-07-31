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Football Transfers: Кварацхелия может перейти из «Наполи» в «Арсенал»

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Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к нападающему неаполитанского «Наполи» Хвичи Кварацхелии.
Football Transfers: Кварацхелия может перейти из «Наполи» в «Арсенал»
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Football Transfers, трансфер может состояться из-за хороших отношений, сложившихся между «Арсеналом» и спортивным директором неаполитанского клуба Мауро Мелузо.

По информации источника, лондонскому клубу придётся расстаться с одним из своих игроков и сделать солидное финансовое предложение, чтобы приобрести 22-летнего грузина.

В прошедшем сезоне Кварацхелия забил 14 мячей и отдал 17 результативных передач в 43 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия стал самым дорогим футболистом из стран постсоветского пространства.

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