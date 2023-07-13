Кварацхелия стал самым дорогим игроком из стран постсоветского пространства
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По данным Transfermarkt, стоимость 22-летнего полузащитника сборной Грузии перед стартом сезона-2023/24 составляет €85 млн.
На втором месте в списке располагается украинский хавбек «Челси» Михаил Мудрик (€50 млн). На третьем — его соотечественник, полузащитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко (€42 млн).
Самым дорогим российским игроком является Александр Головин (€28 млн) из «Монако».
Кварацхелия в 33 матчах забил 12 мячей и сделал десять результативных передач. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2027 года.
Грузинский футболист провёл дебютный сезон в Италии. В составе «Наполи» он стал чемпионом Серии А.
Ранее сообщалось, что гол Кварацхелии признан лучшим в Серии А в сезоне-2022/23.