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Кварацхелия стал самым дорогим игроком из стран постсоветского пространства

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Победитель чемпионата Италии по футболу сезона-2022/23 в составе «Наполи» Хвича Кварацхелия стал самым дорогим действующим игроком из республик бывшего СССР.
Кварацхелия стал самым дорогим игроком из стран постсоветского пространства
  • Gettyimages.ru

По данным Transfermarkt, стоимость 22-летнего полузащитника сборной Грузии перед стартом сезона-2023/24 составляет €85 млн.

На втором месте в списке располагается украинский хавбек «Челси» Михаил Мудрик (€50 млн). На третьем — его соотечественник, полузащитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко (€42 млн).

Самым дорогим российским игроком является Александр Головин (€28 млн) из «Монако».

Кварацхелия в 33 матчах забил 12 мячей и сделал десять результативных передач. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2027 года.

Грузинский футболист провёл дебютный сезон в Италии. В составе «Наполи» он стал чемпионом Серии А.

Ранее сообщалось, что гол Кварацхелии признан лучшим в Серии А в сезоне-2022/23.

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