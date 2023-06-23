Гол Кварацхелии признан лучшим в Серии А в сезоне-2022/23
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Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.
Лучшим был признан его гол в ворота «Аталанты» в 26-м туре.
Кварацхелия в 33 матчах забил 12 мячей и сделал десять результативных передач. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2027 года.
Грузинский футболист провёл дебютный сезон в Италии. В составе «Наполи» он стал чемпионом Серии А.
Ранее сообщалось, что Кварацхелия — cамый подорожавший игрок Серии А за сезон-2022/23 по версии Transfermarkt.