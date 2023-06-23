Гол Кварацхелии признан лучшим в Серии А в сезоне-2022/23

Гол полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии был признан лучшим в Серии А в сезоне-2022/23.

Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

Лучшим был признан его гол в ворота «Аталанты» в 26-м туре.

Кварацхелия в 33 матчах забил 12 мячей и сделал десять результативных передач. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2027 года.

Грузинский футболист провёл дебютный сезон в Италии. В составе «Наполи» он стал чемпионом Серии А.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия — cамый подорожавший игрок Серии А за сезон-2022/23 по версии Transfermarkt.