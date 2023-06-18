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Кварацхелия — cамый подорожавший игрок Серии А за сезон-2022/23 по версии Transfermarkt

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Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия стал самым подорожавшим игроком Серии А за сезон-2022/23 по версии Transfermarkt.
Кварацхелия — cамый подорожавший игрок Серии А за сезон-2022/23 по версии Transfermarkt
  • Gettyimages.ru

За сезон стоимость игрока выросла на €70 млн. На данный момент его трансферная стоимость составляет €85 млн.

Кварацхелия в 33 матчах забил 12 мячей и сделал десять результативных передач. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2027 года.

Грузинский футболист провёл дебютный сезон в Италии. В составе «Наполи» он стал чемпионом Серии А.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия признан лучшим молодым игроком Лиги чемпионов сезона-2022/23.

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