Кварацхелия признан лучшим молодым игроком Лиги чемпионов сезона-2022/23
Об этом сообщается на официальном Twitter-канале организации.
Кварацхелия в 33 матчах забил 12 мячей и сделал десять результативных передач. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2027 года.
22-летний грузинский футболист проводит дебютный сезон в Италии. В составе «Наполи» он стал чемпионом Серии А.
Ранее бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о признании Кварацхелии лучшим футболистом сезона в Серии А.