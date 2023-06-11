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Кварацхелия признан лучшим молодым игроком Лиги чемпионов сезона-2022/23

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Группа технических наблюдателей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвала полузащитника «Наполи» Хвичу Кварацхелию лучшим молодым игроком Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Об этом сообщается на официальном Twitter-канале организации. 

Кварацхелия в 33 матчах забил 12 мячей и сделал десять результативных передач. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2027 года.

22-летний грузинский футболист проводит дебютный сезон в Италии. В составе «Наполи» он стал чемпионом Серии А.

Ранее бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о признании Кварацхелии лучшим футболистом сезона в Серии А.

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