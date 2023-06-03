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Капелло: Кварацхелия заслуженно признан лучшим игроком Серии А

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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о признании полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии лучшим футболистом сезона в Серии А.
Капелло: Кварацхелия заслуженно признан лучшим игроком Серии А
  • Gettyimages.ru

«Согласен с выбором! Хвича абсолютно заслуженно признан лучшим игроком Серии А», — приводит слова Капелло «Чемпионат».

Кварацхелия в 33 матчах забил 12 мячей и сделал десять результативных передач. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2027 года.

22-летний грузинский футболист проводит дебютный сезон в Италии. В составе «Наполи» он стал чемпионом Серии А.

Кварацхелия до переезда на Апеннины выступал за столичный «Локомотив» и казанский «Рубин».

Ранее Губерниев назвал Кварацхелию грузинским Марадоной.

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