Капелло: Кварацхелия заслуженно признан лучшим игроком Серии А

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о признании полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии лучшим футболистом сезона в Серии А.

«Согласен с выбором! Хвича абсолютно заслуженно признан лучшим игроком Серии А», — приводит слова Капелло «Чемпионат».

Кварацхелия в 33 матчах забил 12 мячей и сделал десять результативных передач. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2027 года.

22-летний грузинский футболист проводит дебютный сезон в Италии. В составе «Наполи» он стал чемпионом Серии А.

Кварацхелия до переезда на Апеннины выступал за столичный «Локомотив» и казанский «Рубин».

Ранее Губерниев назвал Кварацхелию грузинским Марадоной.