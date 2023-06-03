Капелло: Кварацхелия заслуженно признан лучшим игроком Серии А
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«Согласен с выбором! Хвича абсолютно заслуженно признан лучшим игроком Серии А», — приводит слова Капелло «Чемпионат».
Кварацхелия в 33 матчах забил 12 мячей и сделал десять результативных передач. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2027 года.
22-летний грузинский футболист проводит дебютный сезон в Италии. В составе «Наполи» он стал чемпионом Серии А.
Кварацхелия до переезда на Апеннины выступал за столичный «Локомотив» и казанский «Рубин».
Ранее Губерниев назвал Кварацхелию грузинским Марадоной.