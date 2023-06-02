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Губерниев назвал Кварацхелию грузинским Марадоной

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Хвича Кварацхелия заслуженно был признан лучшим футболистом чемпионата Италии по футболу сезона-2022/23.
Губерниев назвал Кварацхелию грузинским Марадоной
  • Legion-Media

«Талант, безусловно, большой. Грузинский Марадона. Много пользы приносил своей команде. Можно только порадоваться и по-доброму позавидовать, что на постсоветском пространстве появился ещё один человек, способный быть лучшим», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

По его мнению, Кварацхелию нельзя назвать учеником российской школы.

«Играл у нас — и хорошо. Если бы ещё несколько человек, которые вот так, вслед за ним, поиграли у нас и перешли куда-то дальше», — добавил Губерниев.

Кварацхелия в 33 матчах забил 12 мячей и сделал десять результативных передач. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2027 года.

22-летний грузинский футболист проводит дебютный сезон в Италии. В составе «Наполи» он стал чемпионом Серии А.

Кварацхелия до переезда на Апеннины выступал за столичный «Локомотив» и казанский «Рубин».

Ранее сообщалось, что Кварацхелия получил травму на тренировке «Наполи».

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