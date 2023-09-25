В Колумбии застрелили президента футбольного клуба после матча
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Киллеры 23 сентября в Боготе убили президента местного клуба «Тигрес» Эдгара Паэса после матча второго дивизиона с «Атлетико», сообщает пресс-служба команды.
Паэса застрелили недалеко от домашнего стадиона, когда он ехал на автомобиле. Убийцы на мотоцикле догнали его и совершили несколько выстрелов в грудь, шею и голову.
«Тигрес» уступил «Атлетико» со счётом 2:3. Паэс ранее занимал должность следователя в генеральной прокуратуре страны. По информации СМИ, он занимался нелегальными ставками на спорт.
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