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Во Франции 24 человека задержаны во время беспорядков из-за убийства полицейским подростка

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Во Франции 24 человека задержаны во время беспорядков, произошедших после убийства несовершеннолетнего полицейским.
Во Франции 24 человека задержаны во время беспорядков из-за убийства полицейским подростка
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Ночные столкновения вспыхнули в Нантере, Аньер-сюр-Сене, Коломбе и Мант-ла-Жоли.

Согласно отчёту полиции, ночью были задержаны 24 человека.

Кроме того, по меньшей мере три автомобиля было сожжено. В Мант-ла-Жоли сгорела районная ратуша.

Ранее сообщалось, что в пригороде Нантер в Париже произошли беспорядки после убийства полицией 17-летнего подростка, отказавшегося подчиняться требованиям правоохранителей.

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