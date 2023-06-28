Во Франции 24 человека задержаны во время беспорядков из-за убийства полицейским подростка
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Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Ночные столкновения вспыхнули в Нантере, Аньер-сюр-Сене, Коломбе и Мант-ла-Жоли.
Согласно отчёту полиции, ночью были задержаны 24 человека.
Кроме того, по меньшей мере три автомобиля было сожжено. В Мант-ла-Жоли сгорела районная ратуша.
Ранее сообщалось, что в пригороде Нантер в Париже произошли беспорядки после убийства полицией 17-летнего подростка, отказавшегося подчиняться требованиям правоохранителей.