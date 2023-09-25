Жулин назвал Чжоу сволочью за слова о допинге у российских фигуристов

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин назвал американского фигуриста Винсента Чжоу сволочью за его слова о допинге у россиян.

«Сволочь. Чжоу — неплохой фигурист, просто они все запрограммированы, что русские — враги», — приводит слова Жулина РИА Новости.

Чжоу, комментируя дело Камилы Валиевой, заявил, что среди российских фигуристов широко распространены нарушения антидопинговых правил.

Напомним, что по итогам командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, а третьей — Япония.

Но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года.

Ранее Наталья Бестемьянова прокомментировала слова американца.