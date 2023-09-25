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Деменко: у «Краснодара» гарантированно будут спады

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Бывший полузащитник сборной России Максим Деменко считает, что у «Краснодара» будут спады в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Деменко: у «Краснодара» гарантированно будут спады
  • РИА Новости

«У «Краснодара» ещё гарантированно будут спады. Каждая команда неизменно попадает в ямы. Поймите, южане ещё не проигрывали, и неизвестно, как у них дальше пойдут дела, когда это случится. Речь идёт о тонком психологическом моменте. Поэтому важно, как футболисты и штаб Ивича отреагируют на первые неудачи. В нынешнем сезоне каждый коллектив способен потерять очки и нет гегемона. Тот же «Зенит» сдал», — заявил Деменко RT.

Ранее Деменко назвал три сильнейшие команды РПЛ по составу.

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