Деменко назвал три сильнейшие команды РПЛ по составу

Бывший полузащитник сборной России Максим Деменко высказал мнение, что «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» являются сильнейшими командами РПЛ по составу.

«На сегодняшний день сильнейшим составом, наверное, всё же обладает «Зенит». Далее располагается «Спартак», а на третьей позиции — «Краснодар». Но необходимо отметить, насколько грамотно лидер летом укрепил проблемные позиции. А главное, новички очень быстро адаптировались и начали приносить пользу. В свою очередь, молодые Эдуард Сперцян, Александр Черников и Никита Кривцов стали лидерами. Таким образом, мы получили мощный костяк из россиян, разбавленный качественными легионерами», — заявил Деменко RT.

Ранее Деменко высказался об игре «Краснодара» при наставнике Владимире Ивиче.