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Деменко: при Ивиче «Краснодар» наступил на горло собственной песне

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Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко высказался об игре «Краснодара» при наставнике Владимире Ивиче.
Деменко: при Ивиче «Краснодар» наступил на горло собственной песне
  • Gettyimages.ru

«Нельзя отрицать, что «Краснодар» при Ивиче демонстрирует немного другой футбол. В какой-то степени это радует, поскольку в РПЛ идёт ожесточённая борьба за чемпионство. Коллектив наступил на горло собственной песне. Например, пропущено всего три мяча. Раньше такое сложно было себе представить. Прежде мы видели в высшей степени открытый футбол, и Сергей Галицкий говорил о необходимости сохранять приверженность именно этому стилю. Сейчас южане могут позволить себе и сыграть по счёту, на результат, где-то засушить игру. Чувствуется рука тренера. А главное, он пытается объяснить президенту, что результат важнее яркого футбола», — заявил Деменко RT.

Ранее сообщалось, как Деменко прокомментировал увольнение Дмитрия Хохлова с поста главного тренера «Сочи».

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