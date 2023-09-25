Деменко: при Ивиче «Краснодар» наступил на горло собственной песне

Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко высказался об игре «Краснодара» при наставнике Владимире Ивиче.

«Нельзя отрицать, что «Краснодар» при Ивиче демонстрирует немного другой футбол. В какой-то степени это радует, поскольку в РПЛ идёт ожесточённая борьба за чемпионство. Коллектив наступил на горло собственной песне. Например, пропущено всего три мяча. Раньше такое сложно было себе представить. Прежде мы видели в высшей степени открытый футбол, и Сергей Галицкий говорил о необходимости сохранять приверженность именно этому стилю. Сейчас южане могут позволить себе и сыграть по счёту, на результат, где-то засушить игру. Чувствуется рука тренера. А главное, он пытается объяснить президенту, что результат важнее яркого футбола», — заявил Деменко RT.

Ранее сообщалось, как Деменко прокомментировал увольнение Дмитрия Хохлова с поста главного тренера «Сочи».