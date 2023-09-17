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Деменко считает, что на Хохлова в «Сочи» оказывалось давление

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Бывший полузащитник сборной России Максим Деменко прокомментировал увольнение Дмитрия Хохлова с поста главного тренера «Сочи».

«Когда только пошли первые сообщения от руководства клуба, что они доверяют Дмитрию, но им нужен результат, я сразу подумал: дают последний шанс. Полагаю, что на Диму оказывалось давление. Я хорошо его знаю как человека, он всегда работает с максимальной отдачей. Не думаю, что сейчас у команды должна произойти встряска. Точилин хорошо знаком футболистам. Вот условный приход Черчесова мог бы взбодрить», — заявил Деменко RT.

Ранее Деменко похвалил сербского защитника Срджана Бабича, который пополнил команду в летнее трансферное окно.

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