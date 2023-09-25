Американский фигурист заявил о широком распространении допинга в России

Американский фигурист Винсент Чжоу заявил, что среди российских спортсменов широко распространён допинг.

«Положительный допинг-тест Валиевой — не единичный случай. Мне и моим товарищам по команде известно о широком распространении допинга среди других российских фигуристов.

Валиева и её подруги никогда бы не оказались в таком положении, если бы МОК, WADA и CAS выполнили свою работу и отстранили Россию от мирового спорта», — приводит заявление Чжоу BBC.

Напомним, что по итогам командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, а третьей — Япония.

Но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы на чемпионате России.

Слушания по поводу положительного допинг-теста состоятся 26, 27 и 28 сентября, при этом 29 сентября будет резервным днём.

Ранее сообщалось, что Роман Терюшков скептически высказался о деле Валиевой.